S

Ford

Edge

Gebrauchtes Ami-SUV mit Garantie 23.990 € Ford Edge 2.0 TDCi Titanium StartStopp, Diesel 46.085 km 46.085 km 132 kW (179 PS) 132 kW (179 PS) 09/2016 09/2016 Anfragen Ford Edge 2.0 TDCi Titanium StartStopp, Diesel + 83022 Rosenheim, Freilinger & Geisler Zweigndl. der Auto Eder GmbH Zum Inserat Diesel, 5.8 l/100km (komb.) CO2 153 g/km* In Kooperation mit

Ford den Edge

Ford

eit 2006 ist dasauf dem Markt. Während die erste Generation bei uns nicht erhältlich war, bietetden seit 2015 gebauten Nachfolger auch in Deutschland an. Was in den USA als Midsize durchgeht, gehört bei uns zu den dickeren SUVs: Größentechnisch sitzt der 4,81 Meter langezwischen Tiguan Allspace (4,7 Meter) und Touareg (4,88 Meter). Das beschert ihm viel Platz in Fahrgast- und Kofferraum.Bisher nur mit mäßigem Erfolg, das verkaufsstärkste Jahr war 2017 mit 5326 abgesetzten Einheiten. Dabei ist der großeeine wirklich gute Alternative zu den etablierten Mitbewerbern. Gerade als Gebrauchtwagen bekommt man enorm viel Auto für wenig Geld.