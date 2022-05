Ein Ford Escort für 175.000 Euro? Nein, das ist kein Fehler, und es wurde auch keine Null zu viel hinzugefügt. Dieser rote Escort soll umgerechnet tatsächlich 175.148 Euro (149.995 Britische Pfund) kosten. Aber was macht den über 25 Jahre alten Ford so besonders?

Ende der 1980er-Jahre war der Ford Sierra Cosworth überholt. Etwas Neues musste her, um in der Rallye-WM ein Wörtchen mitzureden. Also stülpte Ford kurzerhand die Karosserie des Escort MK V auf die technische Basis des Sierra Cosworth, und fertig war das neue Rallye-Geschoss. Was hier jetzt so einfach klingt, erforderte natürlich eine mehrjährige Entwicklung.