Navigationssystem

Und da hinterlässt der Corolla 1.8 Comfort für 33.340 Euro einen durchaus positiven Eindruck. Von wegen Kassenmodell, in der Grundausstattung fährt eigentlich alles mit, was wirklich wichtig ist, vom cloudbasiertenbis zur Zweizonen-Klimaautomatik. Wer allerdings nicht in unschuldigem Schneeweiß unterwegs sein möchte, muss mindestens 740 Euro für ein farbiges Lackkleid ausgeben.