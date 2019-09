Platz 1 mit 528 von 750 Punkten: Ford Focus 1.0 EcoBoost. Aktives, lebendiges und sparsames Auto. Alltag geht auch.

Platz 3 mit 493 von 750 Punkten: Toyota Corolla 2.0 Hybrid. Super Hybridmodell, insgesamt aber teuer und enger.

Video: Crashtest Ford Focus (2018) So sicher ist der Focus Zur Videoseite

Klare Reihenfolge, klarer Nachteil für die Japaner. Das relativiert sich jedoch beim Blick in die, sobald es darum geht, den Focus gegen Unfälle abzusichern.z. B. verschlingt 800 Euro zusätzlich, ein Knieairbag ist nicht vorgesehen. Mazda baut beides ab Werk ein, und Toyota gibt das den Corolla-Kunden ebenfalls serienmäßig mit. Gleiches Bild, wenn es umgeht. Toyota und Mazda bieten zum Beispiel einean. Im Focus ist dieses Extra nur gegen Geld zu bekommen. Das Thema Connected Car hat Ford besser im Blick. Optional bauen die Kölner zum Beispiel einen Parklenkassistenten ein. Mazda bietet das nicht an. Außerdem kann der Fahrer einordern – so etwas führt Toyota wiederum nicht. Ziehen wir beim Kostenkapitel einen Strich, so steht ein anfänglich teurerer Mazda auf dem Niveau des Ford; Toyota ist trotzviel teurer.Bis hierhin die Theorie. Starten wir die drei höchst unterschiedlichen Motoren. Dem Ford können wirnachweisen. Das Dreizylinder-Aggregat arbeitet manierlich, trinkt nicht, geht recht leise und für einen Turbozur Sache. Einziger unangenehmer Effekt des Hubraum-Schwächlings: Anfahren ist immer ein. Bis sich Drehzahl, Ladedruck und Einrückpunkt der – übrigens angenehm leichtgängigen – Kupplung auf zügiges Loszischen beim Ampelstart geeinigt haben, sind die Japaner längst über die Kreuzung hinweg.