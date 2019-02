B

itte nicht nachmachen! Der niederländische Youtuber Master Milo wagt für ein neues Video ein Experiment – nicht ohne Risiko, aber offensichtlich mit jeder Menge Spaß. Er lässt bei seinem abgehalfterten Ford Focus kurzerhand das Öl aus den Stoßdämpfern und reitet mit der Karre durch Wald und Flur. Der kompakte Kombi hüpft und springt wie ein junges Pferd über Stock und Stein, ehe er kurz vor einer Lichtung alle viere von sich streckt. Zur Sicherheit erklärt der verrückte Holländer noch, wie ein Stoßdämpfer funktioniert und warnt vor Übermut. Dem schließen wir uns an: Wenn an dieser sensiblen Stelle Öl sichtbar wird, lieber ab in die Werkstatt und den Dämpfer austauschen!