er mit dem Gedanken spielt, sich einen neuen Golf 8 zuzulegen, sollte vorher nochmal dieses Angebot in Augenschein nehmen. Ein Autohändler aus dem bayerischen Kolbermoor verkauft derzeit einen Gebrauchtwagen , der fast genauso viel kostet, aber definitiv mehr Spaß bietet als der biedere Bestseller des VW-Konzerns. Nämlich ein scheckheftgepflegter Ford Focus RS MK3 in exklusiver "Blue & Black"-Optik!

Recaro-Sitze, großer Navi-Screen und Handschaltung: Der Sport-Focus ist gut ausgestattet.

Gut, für knapp 28.000 Euro bekommt man bei Volkswagen einen 130 PS starken Golf 8 1.5 TSI Neuwagen mit Digital-Cockpit und permanenter Internet-Verbindung. Wer allerdings Leistung und Fahrspaß der modernen Technik vorzieht, der dürfte mit dem deutlich kräftigeren Focus RS besser und vor allem flotter fahren. Der Preis des gebrauchten Sport-Ford liegt mit 27.880 Euro ungefähr auf Golf-Niveau, zudem hat er genau wie der VW Platz für fünf Personen, Navigationssystem und sogar Einparkhilfe . Doch das ist längst noch nicht alles: Der Vorbesitzer hat sich für die Variante "volle Hütte" entschieden, aufpreispflichtige Features wie schlüsselloses Starten, Rückfahrkamera, Lenkrad-Heizung oder getönte Scheiben dürften den Grundpreis nah an die 50.000-Euro-Marke getrieben haben. Die Optik erinnert an die seltene "Blue & Black"-Ausstattung, dafür sprechen die Lackierung in "Nitrous Blue" sowie die schwarz eingefärbten Elemente wie Frontspoiler, Felgen und Diffusor. Fahrer und Beifahrer sitzen auf Recaro-Schalensitzen mit blauen Ziernähten, die Brembo-Bremssättel sind blau lackiert. Allerdings gibt der Verkäufer kein zusätzliches Sperrdifferenzial an der Vorderachse an, auch der große Heckspoiler sieht nach Serie aus.