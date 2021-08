Michelin

Pirelli

Optisch erkennt man den Edition an dermit schwarzen Akzenten sowie ST-Logos mit schwarzer Umrandung. Wichtiger sind aber die Performance-Extras: Vorne hält eine elektronisch geregelteEinzug, die bis zu 100 Prozent der Kraft an ein einzelnes Rad weiterleiten kann. Zweite große Änderung ist dasEs wurde auf dem Nürburgring abgestimmt, Zug- und Druckstufe sind in 16 respektive zwölf Klicks verstellbar. Zudem wurde die Federrate um 50 Prozent erhöht. Und die Karosserie lässt sich manuell um bis zu 20 Millimeter tieferlegen. In den Radhäusern drehen sichsollen. NebenPilot Sport 4S- Reifen gibt es optional auch noch sportlichereP Zero Corsas.