Der Ford Kuga gehört zu den Kassenschlagern der Kölner. Auf Basis des Focus entstand ein völlig eigenständiges SUV , das seit 2020 sogar als Plug-in-Hybrid erhältlich ist. Ein 2,5-Liter-Vierzylinder wird hier durch einen Elektromotor unterstützt und macht den Kuga zusammen mit einem 14,4-kWh-Akku zum Teilzeit-E-Auto. Mehr als 60 Kilometer sind vollelektrisch drin, was dem Ford auch die Berechtigung für den Bezug der Innovations- und Umweltprämie einbringt. Die Systemleistung geben die Rheinländer mit 225 PS an, das maximale Drehmoment liegt dagegen bei 200 Nm. In der Basis ist der Ford Kuga als Plug-in-Hybrid ab 38.850 Euro erhältlich, der angebotene Kuga startet bei 43.500 Euro. Wer nicht so viel Geld auf einmal ausgeben möchte, sollte sich den Kuga im Leasing einmal anschauen. Auf sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) gibt es das SUV gerade zu attraktiven Full-Service-Konditionen für Privatkunden.