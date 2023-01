Der Ford Kuga erreichte 2022 den zehnten Platz der meistzugelassenen Neuwagen in Deutschland. Grund dafür sind unter anderem sicher auch das schlichte Design, das hohe Platzangebot und die Vielfalt der Motorisierungen und Antriebe. In der Basis kostet das SUV 34.950 Euro. Wer Lust auf Leistung und einen elektrifizierten Antrieb hat, kann bspw. den Kuga Cool & Connect PHEV mit 225 PS wählen. Dieser soll eine elektrische Reichweite von 66 Kilometern schaffen und kostet mindestens 43.750 Euro – dank eines attraktiven Leasing-Angebots wird es zurzeit aber deutlich günstiger.

Zwei Jahre Ford Kuga PHEV für 8756 Euro fahren



Zusätzlich zur monatlichen Leasingrate, müssen Kunden die einmalig zu zahlenden Überführungskosten in Höhe von 980 Euro brutto beachten. So ergeben sich im günstigsten Fall Gesamtleasingkosten von 8756 Euro brutto (24 mal 324 Euro plus 980 Euro). In dieser Leasingrate sind TÜV und ein Wartungs- und Verschleißservice bereits enthalten.