Unterhaltskosten

Zusätzlich zur monatlichen Leasingrate müssen Kunden die einmalig zu zahlenden Überführungskosten in Höhe von 1190 Euro beachten. So ergeben sich im günstigsten Fall Gesamtleasingkosten von 11.265,68 Euro brutto (36 mal 279,88 Euro plus 1190 Euro). Darin ist bereits ein Wartungs- und Verschleiß-Service enthalten.