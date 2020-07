Platz 1 mit 529 von 800 Punkten: Ford Kuga 2.0 EcoBlue. Starker, sparsamer Preis: ab 33.972 Euro (Ersparnis bei carwow.de bis zu 7511 Euro). Starker, sparsamer Motor , leise, viel Platz, fairer Preis. Aber Sitze zu hoch.

Platz 2 mit 523 von 800 Punkten: Mazda CX-5 Skyactiv-D 184 AWD. Schickes Auto, individuell und harmonisch. Eigenschafts-Sieger! Preis: ab 39.372 Euro (Ersparnis bei carwow.de bis zu 7222 Euro). Schickes Auto, individuell und harmonisch. Eigenschafts-Sieger!

Platz 3 mit 493 von 800 Punkten: Renault Koleos Blue dCI 190 4WD. Eleganter Außenseiter mit Verwöhnaroma – und schwachen Bremsen. Preis: ab 41.624 Euro (Ersparnis bei carwow.de bis zu 11.562 Euro). Eleganter Außenseiter mit Verwöhnaroma – und schwachen Bremsen.

Kuga. Beim Anblick der Ford-Pflaume besteht er direkt auf ein Selfie mit unserem Testwagen. Mit seinem riesigen Grill, den weit eingezogenen Scheinwerfern und der ansteigenden Silhouette sind Verwechslungen mit den Edel-SUVs aus Zuffenhausen nicht völlig ausgeschlossen. Schönheit allein reicht sicher nicht, um im hart umkämpften Markt der Kompakt-SUVs vorn mitzufahren. Wir machen den Test und lassen ihn gegen den Mazda CX-5 sowie den Renault Koleos antreten. Neuer Porsche? Der Mann an der Zapfsäule nebenan ist sichtlich beeindruckt von unserem. Beim Anblick derbesteht er direkt auf ein Selfie mit unserem Testwagen. Mit seinem riesigen Grill, den weitund dersind Verwechslungen mit den Edel-SUVs aus Zuffenhausen nicht völlig ausgeschlossen. Schönheit allein reicht sicher nicht, um im hart umkämpften Markt dervorn mitzufahren. Wir machen den Test und lassen ihn gegen densowie denantreten.

Optisch setzt der Kuga ganz auf Sportlichkeit

In Fahrt zeigt der Koleos typisch französische Tugenden

Auch beim Fahren lullt der schwere Koleos-Koloss seine Besatzung in bester französischer Tradition ein: mit einem weichen Fahrwerk, das die meisten Unwegbarkeiten trotz stattlicher 19-Zöller ausradiert. Ein passender Partner sind der sanfte Diesel und die CVT-Automatik, die ihre künstlichen Fahrstufen soft verschleift und keine Hektik aufkommen lässt. Die würde aber eh nur Frust bewirken. Was eben noch gemütlich war, artet bei ambitionierter Fahrweise in Überforderung aus.

Die Abstimmung der Lenkung ist Ford zu direkt geraten

Bringt Unruhe ins Auto: Um die Mittellage herum reagiert die Lenkung des Kuga etwas zu direkt. schwerste und größte Koleos an der Ampel erst nach einer Gedenksekunde langsam ablegt und die verschlafene Automatik gefühlt gut 30 PS schluckt. Im Grenzbereich lassen die Assistenten mit ihrem frühen und rigorosen Eingreifen zwar nichts anbrennen, Fahrspaß sieht aber anders aus. Zumal die indirekte Lenkung höchstens grobe Vorschläge zur Richtungsänderung entgegennimmt. Da ist der Kuga aus ganz anderem Holz geschnitzt. Hier arbeitet die Lenkung in der Mittellage eher zu direkt, bringt unnötig Unruhe in die Fuhre. Schade, zumal die Kölner aus dem Fahrwerk alles rausgeholt haben. Fein anfedernd und direkt fällt der Verzicht auf adaptive Dämpfer leicht. Passend dazu der Motor. Im Normalbetrieb arbeitet der Zweiliter angenehm leise, dreht am niedrigsten und sprintet am besten. Beim Spurt kennt der Ford keine Gnade mit der Konkurrenz. Derart rangenommen, stört der Kuga allerdings mit unelegantem Dröhnen im Innern. Wenn der im Vergleichan der Ampel erst nach einer Gedenksekunde langsam ablegt und diegefühlt gut 30 PS schluckt. Im Grenzbereich lassen die Assistenten mit ihrem frühen und rigorosen Eingreifen zwar nichts anbrennen, Fahrspaß sieht aber anders aus. Zumal diehöchstens grobe Vorschläge zur Richtungsänderung entgegennimmt. Da ist deraus ganz anderem Holz geschnitzt. Hier arbeitet die Lenkung in der Mittellage eher, bringt unnötig Unruhe in die Fuhre. Schade, zumal die Kölner aus dem Fahrwerk alles rausgeholt haben.und direkt fällt der Verzicht aufleicht. Passend dazu der Motor. Im Normalbetrieb arbeitet der, dreht am niedrigsten und sprintet am besten. Beim Spurt kennt der Ford keine Gnade mit der Konkurrenz. Derart rangenommen, stört der Kuga allerdings mitim Innern.

Bei der Antriebs-Kombination liegt der Mazda vorne

Mit 45.340 Euro etwas günstiger ist der Mazda, dem aber teure Versicherungsklassen zu schaffen machen. Ausgerechnet der neue Kuga bleibt mit 42.700 Euro noch am ehesten auf dem Boden. Mit dem aktuellen Aktionsnachlass sind es sogar nur 38.140 Euro. Das reicht für einen klaren Sieg. Bei uns und wohl auch bei den Käufern. Auch wenn die Porsche-Verwechslung wohl nicht mehr lange funktioniert.

Bravo, Ford, der Kuga gewinnt. Bei Lenkung und Sitzposition sollte aber trotzdem noch was geschehen. Der Mazda ist Sieger der Herzen, bietet viel Charakter und Feinschliff. Ruhige Genießer werden den Koleos für seine entspannte und individuelle Art lieben und ihm Fehler verzeihen.