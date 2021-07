Der Ford Kuga gehört seit Jahren zu den beliebtesten SUVs in Europa. Selbst hierzulande konnte er den Klassenprimus VW Tiguan schon mehrmals vom Zulassungsthron stoßen. Damit das auch künftig gelingt, hat Ford seinem SUV einen modernen Look und jede Menge neue Technik spendiert. So ist der Kuga nun auch erstmals als Plug-in-Hybrid erhältlich. Und diese Version könnte vor allem für Pendler interessant sein. Dank des Batteriepakets mit einer Kapazität von 14,4 kWh schafft es der Kuga Plug-in-Hybrid mit einer Ladung bis zu 56 Kilometer (WLTP) weit, ohne den Verbrennungsmotor zu bemühen. Springt der 2,5-Liter-Benziner dem Elektromotor des Ford zur Seite, verfügt das stylisch geformte SUV über eine Systemleistung von 225 PS. Nur auf den Allradantrieb muss man in dieser Variante verzichten. Wen das nicht stört, der kann den Ford Kuga Plug-in-Hybrid ab 39.750 Euro beim Händler ordern. Oder den Teilzeitstromer mit ordentlich Rabatt bei carwow.de bestellen:Mit eingerechnet ist bereits die Kaufprämie für Plug-in-Hybridautos