Ford hat in China die neue, sechste Mondeo-Generation präsentiert. Die Mittelklasse-Limousine wandelt sich vom blassen Pummelchen zu einer stylischeren und schlanker Version. Schade, dass er nur in China angeboten wird. Bei uns läuft der Vorgänger gerade aus. Die Produktion endet bereits im März 2022, ein Nachfolger ist nicht in Sicht.





Gerade an der Front des Mondeo ändert sich einiges



Das neue Design wirkt weniger kompakt und filigraner. Zusätzlich hat gerade die Front nichts mehr mit dem Vorgänger zu tun. Vor allem, weil Scheinwerfer und Grill sich deutlich verändern. Der Neue hat zweigeteilte Scheinwerfer , die schmale, obere Einheit für das Tagfahrlicht ist dabei durch ein LED-Band verbunden. Abblendlicht, Fernlicht und Nebelscheinwerfer sind einer viereckigen Aussparung darunter zu finden. Der Grill bekommt eine neue Form, er läuft an den Seiten nicht mehr spitz zu und erstreckt sich nun deutlich weiter in die Breite. Hinter seinem neuen Wabengitter scheinen vertikale, silberfarbene Elemente hervor. Doch zurück zum neuen Mondeo für China.Zusätzlich hat gerade die Front nichts mehr mit dem Vorgänger zu tun. Vor allem, weil. Der Neue hat zweigeteilte, die schmale, obere Einheit für dasist dabei durch ein LED-Band verbunden. Abblendlicht, Fernlicht und Nebelscheinwerfer sind einer viereckigen Aussparung darunter zu finden. Der Grill bekommt eine neue Form, er läuft an den Seiten nicht mehr spitz zu und erstreckt sich nun deutlich weiter in die Breite. Hinter seinem neuen Wabengitter scheinen vertikale, silberfarbene Elemente hervor.

Zoom Das neue Design lässt den Mondeo muskulöser wirken. Die versenkbaren Türgriffe versprühen eine gewisse Eleganz.





vom Ford Mustang inspiriert zu sein, denn sie beinhaltet drei horizontale Elemente. Die dritte Bremsleuchte wandert von der Heckscheibe unter den neuen Spoiler auf dem Kofferraumdeckel. Auch hier haben die Designer auf eine optische Verbindung mit den Rücklichtern geachtet: Das dunkle Scheinwerferglas wird in einem schmalen Streifen weitergeführt, auf dem auch besagtes drittes Bremslicht zu finden ist. Die neue, silberfarbene Schürze wirkt vergleichsweise grob und wird seitlich von großen, eckigen Endrohrblenden flankiert. Am Heck reichen die neuen Rücklichter nicht mehr so weit in die Seite und bekommen eine eckigere Form. Vorher waren sie eher oval. Ihre neue Lichtsignatur scheintzu sein, denn sie beinhaltet drei horizontale Elemente. Die dritte Bremsleuchte wandert von der Heckscheibe unter den neuenauf dem Kofferraumdeckel. Auch hier haben die Designer auf eine optische Verbindung mit den Rücklichtern geachtet: Das dunkle Scheinwerferglas wird in einem schmalen Streifen weitergeführt, auf dem auch besagtes drittes Bremslicht zu finden ist. Die neue, silberfarbene Schürze wirkt vergleichsweise grob und wird seitlich von großen, eckigen Endrohrblenden flankiert.

Limousine könnte den 1,1 Meter großen Bildschirm des Evos bekommen



SUV-Coupé wird ebenfalls nur in China verkauft und hat uns bei seiner Vorstellung im April 2021 mit seinem 1,1 Meter großen Display überrascht, das fast das gesamte Armaturenbrett einnimmt. Bilder vom Innenraum liefert Ford noch nicht, es wäre aber durchaus vorstellbar, dass der neue Mondeo den riesigen Bildschirm aus dem Ford Evos erhält. Daswird ebenfalls nur in China verkauft und hat uns bei seiner Vorstellung im April 2021 mit seinem 1,1 Meter großen Display überrascht, das fast das gesamte Armaturenbrett einnimmt.

Zoom Das Cockpit des ebenfalls für China bestimmten Ford Evos (Bild) mit dem XXL-Bildschirm, würde auch dem Mondeo gut stehen.