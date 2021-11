Kaum ein Hersteller kann es sich heutzutage noch leisten, nur ein oder zwei SUVs im Portfolio zu haben. Auch Ford hat in den vergangenen Jahren nachgelegt und unter anderem die Lücke zwischen dem kleinen EcoSport und dem Bestseller Kuga geschlossen. Der Puma mag mit seiner Länge von 4,22 Metern vielleicht nicht so geräumig wie die größeren Brüder sein; dafür tritt er – zumindest optisch – deutlich sportlicher als der Rest der SUV-Familie auf. Damit auch die Fahrleistungen zum betont dynamischen Look passen, bietet Ford den Puma auch in der Sportversion ST an. Mit dann 200 PS aus einem aufgeladenen 1,5-Liter-Dreizylinder-Benziner kann man im Puma ST durchaus Spaß haben