as Ehepaar (beide 58) hatte keine Chance. Amfuhr ein 77 Jahre alter Autofahrer vom Rastplatz Tramm beiin falscher Richtung zurück auf die. Nach wenigen Hundert Metern kam es zum. Das Paar starb, der Geisterfahrer überlebte schwer verletzt. Solche oftpassierenauf unseren Straßen. Im Schnittwird vor Falschfahrern gewarnt. Was kann man dagegen tun? Oder ist menschliches Versagen gar nicht zu verhindern?

Siegfried Brockmann, Leiter der(UDV), will dieser Frage jetzt auf den Grund gehen. Zunächst soll ein UDV-Projekt klären: Wer sind die Geisterfahrer ? Dazu werden Polizeiakten, Gutachten und medizinische Berichte ausgewertet."Das kann zwei Jahre dauern", so Brockmann. Was der Unfallforscher schon sagen kann: "Es geht hier ganz überwiegend um