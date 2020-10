Unzählige Kameras, Fahrmodi und ein adaptives Fahrwerk helfen bei Fahrten in unwegsamem Gelände. ©GM

Ein weiteres Highlight des EV sind seine Offroad-Fähigkeiten.Bei niedrigem Tempo können Vorder- und Hinterräder in die gleiche Richtung eingeschlagen werden, was diagonales Fahren ermöglicht.Zusammen mit den 35-Zoll-Reifen dürfte grobes Gelände so ein Kinderspiel sein, die Radhäuser lassen sogar Gummis bis 37 Zoll zu.Der Unterboden ist stellenweise mit Stahlplatten verkleidet, um die Batterie zu schützen.So können auch knifflige Passagen gemeistert werden. Die Monitore zeigen wahlweise auch Offroad-relevante Infos wie Drehmomentverlauf, Stellung der Differenziale oder Reibungsverluste an den Rädern an.