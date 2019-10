Günstige Zugwagen: 16 Autos für alle Caravaner

W er kann beim Autokauf schon aus dem Vollen schöpfen? Die Realität sieht anders als die Werbung aus. Denn man braucht das Auto ja nicht nur zum Caravanziehen, sondern es muss auch alltagstauglich sein und darf das Budget nicht sprengen. Zu knauserig zu sein ist aber auch keine gute Idee. Also den Zugwagen lieber eine Klasse größer wählen als unbedingt nötig – speziell, wenn es im Urlaub auch mal in die Berge gehen soll. Sind zwei Anhängelasten freigegeben – eine nach gängiger Norm bis zwölf Prozent Steigung, eine höhere bis acht Prozent –, nutzt den höheren Wert lieber nur aus, wer sich lediglich im Flachland bewegt. Die 16 Autos in der Bildergalerie erlauben die angegebene Zuglast ohne derlei Einschränkung. Der Preis bezieht sich dabei auf die Basisversion des jeweiligen Modells. Extras oder eine komfortablere Ausstattung können das Reisemobil Suchen Suchen und kaufen Sie Ihr Traummobil im Reisemobilmarkt Marke Alle Variante Alle Preis von Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR Preis bis Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR 500.000 EUR Jetzt finden er kann beim Autokauf schon aus dem Vollen schöpfen? Die Realität sieht anders als die Werbung aus. Denn man braucht das Auto ja nicht nur zum Caravanziehen, sondern es muss auch alltagstauglich sein und darf das Budget nicht sprengen. Zu knauserig zu sein ist aber auch keine gute Idee. Also den Zugwagen lieber eine Klasse größer wählen als unbedingt nötig – speziell, wenn es im Urlaub auch mal in die Berge gehen soll. Sind zwei Anhängelasten freigegeben – eine nach gängiger Norm bis zwölf Prozent Steigung, eine höhere bis acht Prozent –, nutzt den höheren Wert lieber nur aus, wer sich lediglich im Flachland bewegt. Die 16 Autos in der Bildergalerie erlauben die angegebene Zuglast ohne derlei Einschränkung. Der Preis bezieht sich dabei auf die Basisversion des jeweiligen Modells. Extras oder eine komfortablere Ausstattung können das Ranking aber durcheinanderwerfen. Zudem kann es sein, dass Modelle der gleichen Baureihe in zwei Klassen auftauchen: nämlich wenn sie unterschiedliche Anhängelasten erlauben.

Wie ist das mit der Stützlast?

Eine höhere Stützlast ist einem stabilen Fahrverhalten zuträglich. Also im Zweifelsfall lieber noch etwas Gewicht vor die Achse packen. Zwei Fragen stellen sich viele vor der Wahl des passenden Autos: Soll man einem Diesel oder einem Benziner den Vorzug geben? Und was gibt es bei der Stützlast zu beachten? Nicht das gesamte Gewicht des Wohnanhängers ruht auf seinen Rädern – ein Teil auch auf der Anhängerkupplung. Das kann im Einzelfall helfen, die letzten Kilo Anhängerzuladung noch legal zu ziehen. Denn die Stützlast, mit der die Anhängerdeichsel auf die Kupplungskugel des Zugwagens drückt, zählt nicht zur Anhängelast. So kann man, wenn's sein muss, etwa einen beladenen Wohnwagen mit einem Gesamtgewicht von 1550 Kilo legal mit einem Auto ziehen, das nur 1500 Kilo ziehen darf. Allerdings muss die Stützlast bei der Zuladung des Autos berücksichtigt werden: Da muss mindestens so viel Reserve bleiben, wie als Stützlast vom Anhänger dazukommt. Bei manchen Autos gibt es auch eine Begrenzung des Zug-Gesamtgewichts. Dann kann es besonders eng werden, denn Ausnutzen der Anhängelast bedeutet ohnehin schon verringerte Zuladung im Auto. Generell ist eine höhere Stützlast einem stabilen Fahrverhalten zuträglich. Also im Zweifelsfall lieber noch etwas Gewicht vor die Achse packen. Bei Autos mit Frontantrieb entlastet allerdings eine hohe Stützlast die Antriebsräder: Die Gefahr, dass man mit durchdrehenden Vorderrädern hängen bleibt, steigt.

Überblick: Alles zum Thema Wohnmobile und Wohnwagen

Lieber Diesel oder Benziner wählen?