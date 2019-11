it der Präsentation des Golf 8 endeten die Spekulationen um Optik und Technik, doch einige Details blieben noch offen – z.B. zur Soundanlage. Jetzt wurde bekannt, dass dereinvonbekommt. Das System wird das erste sein, das bislang in dieser Form bei VW eingesetzt wird – derfuhr noch mit einer Anlage vonvor. Weitere Modelle könnten folgen.

Dasim neuen Golf besteht aus. Sie werden über einenbetrieben, der einen Output vonhat. Laut Herstellerangaben sollenaktivierbar sein. Wählt man zwischen den Optionen, wird der Klang dabei dementsprechend angepasst. Dieder Anlage soll mit dem Rest des Golf harmonieren. Harman Kardon versieht der Anlage daher, die mit einemhervorgehoben werden. Die Gitter werden ausgefertigt. Das neue Sound-System ist die. In kleineren Ausstattungen müssen sich Kunden mit einem reduzierteren Angebot zufriedengeben.

Auchgreifen auf Systeme des Herstellers mit Entwicklungszentrum im bayrischen Garching zurück. So setztbeimals Premium-Audioanlage auf eine Anlage von Harman . Im Kia, indem sie den komprimierten MP3-Dateien aus Handys, USB-Sticks oder Streamingdiensten die fehlende Klanginformation zurückgibt. Beim Verkleinern von Musik in das MP3-Format verliert die Musik an Qualität, da viele Daten bei der Komprimierung verloren gehen. Das gleicht die Anlage aus.