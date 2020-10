D

Beste Produkte für den Rädertausch Kunzer WK 1075 FSH Testsieger Preis*: 184,90 Euro Michelin 92416 Preis-Leistungssieger Preis*: 80,79 Euro Hazet 5122-3 CT Testsieger Preis*: 137,90 Euro Goodyear 75522 Preis-Leistungssieger Preis*: 47,59 Euro Makita DTW 285 Testsieger Preis*: 164,74 Euro *Preise: Stand 29.09.2020 *Preise: Stand 29.09.2020

er neue Honda Civic soll im Frühjahr 2021 präsentiert werden. Jetzt sind im Civic XI-Forum Patentzeichnungen geleakt worden, die die elfte Generation des Kompakten zeigen sollen.Die Motorhaube wirkt weniger zerklüftet und die breite schwarze Spange, die den Grill beim Vorgänger oben und unten einfasst und bis über die Scheinwerfer reicht, entfällt offenbar. Stattdessen sind die Leuchten länglicher und reichen weiter in die Front.Das LED-Band des Tagfahrlichts ist nun nicht mehr unten, sondern oberhalb des Abblendlichts zu finden. Unter dem schmalen Grill ist eine neugestaltete Schürze zu erkennen, deren trapezförmiger Lufteinlass in der Mitte weiter nach oben reicht, als bei der zehnten Generation. Statt "echter" seitlicher Lufteinlässe scheint es an den Seiten geschwärzte Zierelemente zu geben.