Der Alcazar baut auf dem ix25 auf, der ebenfalls nicht in Deutschland verkauft wird. Die Front mit großem Grill und zweigeteilten Leuchten zeigt eine gewisse Ähnlichkeit zum Santa Fe. Ansonsten gibt sich der Alcazar mit Kunststoffbeplankungen und vielen Sicken und Kanten einiges rustikaler. Laut Hyundai sei das SUV "von Burgen und Palästen inspiriert", weil er dank hochfester Stähle besonders robust sein soll und viel Platz biete. Platz bedeutet: Bis zu sieben Personen können dank der dritten Sitzreihe mitreisen.

Auf Wunsch ist die zweite Reihe auch mit Einzelsitzen und mittlerer Armlehne zu haben, was die maximale Anzahl Passagiere auf sechs reduziert. Viel Gepäck dürfen aber auch die nicht mitbringen. Sind alle Sitze hochgeklappt, beträgt das Stauvolumen nämlich nur noch 180 Liter. Karosserie-Dimensionen des Alcazar gibt Hyundai zwar noch nicht bekannt. Mit 2760 Millimeter misst sein Radstand aber nur fünf Millimeter weniger als beim Santa Fe. Der ist 4785 Millimeter lang, viel kürzer dürfte auch der Alcazar nicht werden.



In Indien wird der Hyundai Alcazar wohlverkauft. Preise sind noch nicht veröffentlicht. Offenbar könnte es aber schon bei 1,3 Millionen indischen Rupien losgehen, wasentspricht. Dafür gibt es in Indien auch den 13-Sitzigen Force Motors Trax Cruiser . Ein Santa Fe mit sieben Sitzen kostet in Deutschland mindestens 48.950 Euro, auch wenn die beiden SUVs natürlich nur bedingt vergleichbar sind. Zu einem späteren Zeitpunkt dürfte der Alcazar auch in anderen Märkten angeboten werden. Nach Deutschland kommt das SUV laut Hyundai aber nicht.