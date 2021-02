Die 204 PS im Hyundai i20 N machen im ersten Test richtig Spaß

I

Autowaschen im Winter Zum Angebot Filmer Hirschtalgstift Preis*: 5,85 Euro Sonax Wasch & Wax Autoshampoo Preis*: 7,49 Euro Ciujoy Auto-Waschhandschuh Preis*: 11,99 Euro Ed & Adam Mikrofaserhandtücher Preis*: 19,90 Euro Sonax Antifrost & Klarsicht Preis*: 9,49 Euro Sonax Scheibenenteiser Preis*: 7,49 Euro *Preis: Amazon-Preis am 04.02.2021 *Preis: Amazon-Preis am 04.02.2021

n der dritten Auflage desdürfen sich Fans der Marke endlich über einefreuen. Hot Hatch -Herz, was willst du mehr? Derschöpft seine Kraft im Gegensatz zum Ford Fiesta ST aus vier Zylindern, lässt aber in Sachen Drehmoment ein bisschen was liegen.Der Durchzug aus mittleren Lagen haut einen nicht von den Socken, mitist der Koreaner aber auf Augenhöhe. Oben heraus läuft er 230 km/h in der Spitze und bleibt dabei für seinen kurzen Radstand sogar erstaunlich gelassen.