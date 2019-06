Platz 1 mit 536 von 750 Punkten: Skoda Scala 1.5 TSI DSG. Viel Auto fürs Geld, Skoda fährt direkt gegen den Golf – und auf Platz eins.

Platz 2 mit 530 von 750 Punkten: Kia Ceed 1.4 T-GDI DCT. Derzeit das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei den Kompakten. Klasse!

Platz 4 mit 492 von 750 Punkten: Renault Mégane TCe 160 EDC. Die französische Melange aus Sport und Komfort fällt leicht ab.

Vorhang auf zum großen Auftritt! Beiströmt das Publikum scharenweise – da können die modischennoch so sehr locken. Das Autopublikum hat einen feinen Sinn dafür, wer fürs Geld reelle Kunst bietet. Und auf dieser Bühne tritt nun derauf. Ein großer Name, irgendwas zwischen Mailand und Showtreppe, aber auch ein großes Auto, das mit seinen Abmessungen und seiner Technik mitten hineinplatzt ins turbulente Schauspiel.

Kompakt auf Polo-Basis: Der neue Skoda-Scala bedient sich technisch im VW-Regal – und überzeugt voll.

Er wäre aber kein Skoda, würde er nicht wieder einen typischen Dreh bringen: Der Scala zieht einen kleineren, günstigeren Anzug an, in diesem Fall die, die der Scala bis aufs Äußerste dehnt und streckt. Und siehe da, er passt! Mit seineneben auch in die Kompaktklasse , weil er diese(heißt bei VW MQB A0) mitbringt und sich auf seine Technik verlassen kann. Der Polo mag vielleicht eine Klasse tiefer und auf kleineren Bühnen auftreten, aber im Herzen, bei den Motoren, ist er längst ein Golf. So betritt der Scala die Bühne zum ersten Vergleich mit dem– unter Kompakten ein starkes, anerkanntes Stück, das auch die Konkurrenz in ähnlicher Weise im Repertoire hat. Die Besetzung vervollständigt der: Derhat seit Jahrzehnten sein festes Publikum und stellt Skoda, Hyundai und Kia die wichtige Frage: Habt ihr denn auch eine Ausstrahlung?