D

erbietet viel Platz zum günstigen Preis! In dermitstartet der Kompaktkombi beikönnen den Kombi bei Sparneuwagen für gerade malpro Monat. Das Angebot läuft überbeiFahrleistung. Hinzu kommen noch 990 Euro Überführungskosten.Motoren und Ausstattungslinien übernimmt der Kombi vom Fließheck. Im Gegensatz zum Vorgänger, bei dem sich noch Sicken und Linien am Heck zu einem vogel­wilden Stilmix kreuzten, sieht der neue i30 Kombi geradezu unspektakulär aus: Die Seite mit abfallender Dachlinie und chrom­umrandeter hinterer Scheibe erinnert sicher nicht zufällig an das C-Klasse T-Modell. Insgesamt haben die Koreaner das Design ihres Kombis deutlich be­ruhigt. Dafür wurde der Kombi bei gleichem Radstand um zehn Zentimeter auf nun 4,59 Meter in die Länge gezogen.