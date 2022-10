Einmalig hinzu kommen noch 1190 Euro für die Überführung, sodass sich über drei Jahre Gesamtleasingkosten in Höhe von 9509,24 Euro netto (231,09 Euro mal 36 plus 1190 Euro) ergeben. Dafür gibt es den Ioniq 5 in der mindestens 43.900 Euro teuren Basisausstattung mit 125 kW Leistung (170 PS) sowie einer maximalen Reichweite von 384 Kilometern und umfangreicher Basisausstattung. Zum Serienumfang gehören unter anderem LED-Scheinwerfer, Einparkhilfe mit Rückfahrkamera, Standheizung, Navi und Spurhalteassistent.