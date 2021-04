06 PS und 800-Volt Technik: Das Topmodell des neuenwartet mit ordentlich Leistung undwie einauf. Dabei ist der Koreaner deutlich günstiger als der Zuffenhäuser und auch alltagstauglicher. Mit dem Crossover zielt Hyundai bewusst auf den hart umkämpften Markt ders, in dem sich auch Skoda Enyaq, VW ID.4 und das Tesla Model Y tummeln. AUTO BILD ist das Elektro-Auto bereits gefahren. Das macht den Ioniq 5 aus.

Die erste Testfahrt kann überzeugen. Der Ioniq 5 katapultiert sich förmlich auf 50 km/h. ©Olaf Itrich

Über 300 PS und wir rufen die maximale Leistung gleich zu Beginn unserer Testfahrt ab. Ampel grün und zack – lässig katapultieren sich die gutdes Hyundai auf 50 Sachen. Vermutlich sorgt auch die nächstschwächere Version mit 235 PS für ein kaum minder beeindruckendes Erlebnis beim Beschleunigen. Beeindruckend groß ist auch die, nur bei der Schärfe der Darstellung ist noch Luft nach oben. Drei Kilometer etwa, dann hat man sich an die weitestgehend intuitive Bedienung gewöhnt. Dielässt sich perregulieren, dazu gibt es einen "i-Pedal-Mode", in dem der Ioniq 5 beim Lupfen des Pedals bis zum Stillstand abbremst – also Fahren mit nur einem Pedal.