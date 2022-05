Leistung von 150 kW startet ab 42.650 Euro. Solch hohe Einmalzahlungen kann man sich angesichts der tollen Der Ende 2020 geliftete Hyundai Kona Elektro ist gefragt. Das mag zum einen an seiner alltagstauglichen Reichweite , zum anderen aber sicher auch an der fairen Preisgestaltung liegen. Das Elektro-SUV ist in zwei Varianten erhältlich. Die Version mit 100 kW starkem Elektromotor und einer Batteriekapazität von 39,2 kWh kostet mindestens 35.650 Euro, das Topmodell mit dem 64 kWh großen Akkupaket sowie einervon 150 kW startet ab 42.650 Euro. Solch hohe Einmalzahlungen kann man sich angesichts der tollen Leasing -Angebote getrost sparen.

Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können Privatkunden den Hyundai Kona Elektro in der stärkeren 150-kW-Variante bereits ab 273,20 Euro im Monat leasen . Hierbei wird eine einmalige Sonderzahlung von 6000 Euro fällig, allerdings wird diese bei korrekter und fristgerechter Beantragung der Umweltprämie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) voll erstattet. Voraussetzung für die vollständige Auszahlung der Prämie ist unter anderem eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten, die beim Kona-Angebot gegeben ist.

Unterhaltskosten berechnen? Um den beliebten Elektro-Koreaner zur günstigen monatlichen Rate von 273,20 Euro brutto zu bekommen, müssen Privatkunden mit 5000 Kilometer im Jahr auskommen und eine Leasing-Laufzeit von 36 Monaten akzeptieren. Für gewerbliche Kunden beläuft sich bei diesen Parametern die monatliche Rate auf 229,58 Euro netto. Gegen Aufpreis lassen sich die inkludierten Kilometer in 5000-km-Schritten auf 30.000 km jährlich erhöhen, auch die Laufzeit kann um zwölf Monate verlängert werden.

Ab Werk mit dem Select-Paket ausgerüstet

Da es sich beim sparneuwagen.de-Deal um Kona-Modelle handelt, die erst bei Abschluss des Vertrags bestellt werden, kann man die Ausstattung der Fahrzeuge nach Wunsch anpassen. Der Anbieter lässt seine Kunden aus acht Lackierungen wählen, zudem sind verschiedene Paket-Zusammenstellungen verfügbar.

Die 150-kW-Version ist ab Werk mit dem Select-Paket ausgerüstet und verfügt neben Basis-Features wie dem digitalen Cockpit, einer Klimaautomatik und 17-Zoll-Leichtmetallfelgen auch noch über beheizbare Vordersitze sowie ein beheizbares Lederlenkrad. Der Bruttolistenpreis des Kona Elektro beläuft sich in dieser Version auf 42.650 Euro, hinzu kommen einmalige Kosten für Überführung und Zulassung

Nur zweimonatige Lieferzeit

Die Gesamtleasingkosten belaufen sich bei der günstigsten Rate zzgl. der Überführungskosten für Privatkunden auf 10.844,20 Euro brutto (273,20 Euro mal 36 Monate plus 1009 Euro). Bei einer Laufzeit von 48 Monaten und der größten Anzahl an Freikilometern liegen die Gesamtkosten für gewerbliche Nutzer bei 17.002,89 Euro netto (337,20 Euro mal 48 Monate plus 817,29 Euro, beides netto). In beiden Rechenbeispielen wurde der Umweltbonus bereits berücksichtigt.