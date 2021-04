Der Santa Fe kommt in der Farbe "Phantom Black", mit beigem Leder und der Ausstattung Prime, die kaum Wünsche offenlässt. Sie bietet Annehmlichkeiten wievorne, Sitzheizung vorne und hinten, Lenkradheizung, Digitalcockpit,und einFür Musik-Liebhaber ist das Krell-Audiosystem verbaut, um die Sicherheit sind zahllose Fahrassistenten besorgt. Das

Motorseitig ist einan Bord. Der Vierzylinder leistetund verteilt seineauf alle vier Räder. Der Verbrauch desliegt laut Hyundai bei 5,9 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Die Abo-Preise für diesen Santa Fe beginnen beiHier sind aber nur 200 Freikilometer inklusive, was bei einem Familien- und Reise-SUV definitiv zu wenig ist. Praktischer ist da das mittlere Paket mitAuf Wunsch sind sogar bis zu 2500 Kilometer erhältlich, das kostet dann allerdings 1159,90 Euro pro Monat. Eine Startgebühr fällt dafür nicht an, und auch sonst sind in den Monatsgebühren jeweils alle Kosten außer das Tanken enthalten. Die Kilometer-Pakete sind monatlich wechselbar, das Abo lässt sich jederzeit zum Ende des Monats kündigen.