st das noch ein Facelift? Derschaut uns mit einem völlig veränderten Gesicht an, das Cockpit ist neu und sogar die Plattform – die teilt er sich jetzt mit dem. Anders als die Karosserie fällt dieausgesprochen schlank aus. Kann das gut gehen? Fans großer Hubräume werden einenerheiternd finden: Die gekühltewirkt kaum kleiner als der – in Relation zur Fahrzeuggröße winzige –, den wir aus denKona und Tucson kennen.

Beim Anfahren klingt der Koreaner weder nach Benziner noch nach Diesel , sondern nach Elektroauto. Dieses künstlich erzeugte Fahrgeräusch kennen wir vom Brennstoffzellen-SUV Nexo aus gleichem Hause. Dass "Hybrid" in großen Lettern auf dem Heck steht, dürfte auch ein bisschen marketinggetrieben sein: Rein elektrisch kann er nur wenige Meter fahren; der Akku ist mit 1,49 kWh ähnlich klein wie etwa beim Toyota RAV4 2.5 Hybrid. Das hier ist ein typischermit einem Tandem aus Otto- und E-Motor. Letzterer hilft beim Losfahren mitwirkungsvoll! Der leichten Elektrifizierung muss man zugestehen, mit demeine derart nahtlose Teambeziehung einzugehen, dass es an Goldhochzeitspaare inerinnert. Nach dem elektrischen Anfahren lässt sich nicht exakt erspüren, wann der Benziner übernimmt.

Der Eintracht förderlich sein dürfte auch die Entscheidung, diesenim Gegensatz zum Diesel nicht auf Doppelkupplungsautomatik umzustellen. Hier kommt einek zum Einsatz – aus Platzgründen und um die Komplexität nicht ausufern zu lassen. Und diese Automatik. Die Gesamtübersetzung ist allerdings recht lang, sodass bei etwas Gegenwind das Höchsttempo von 187 km/h nur im fünften Gang zu erreichen ist. Die von uns gefahrenebietet dem Fahrer ein extrasanft anfahrendes Schneeprogramm, Modi für Schlamm und Sand sowie eine. Etwas komplex ist die Bedienung leider schon. Der Santa Fe startet in dem Programm, in dem man ihn abgestellt hat. Wenn es sich um dashandelt, bleibt der Allrad deaktiviert – obwohl der auf einer vereisten Steilauffahrt hilfreich gewesen wäre.

Obacht mit Anhänger: Allradantrieb gibt es nur in den beiden Fahrmodi "Sport" und "Smart".

Allrad gibt es nur in den Fahrmodi Smart (bis 35 Prozent der Antriebskraft hinten) und Sport (Kraftverteilung vorn:hinten: 100:0 bis 50:50). Wer den Santa Fe im Winter oder als Zugtier nutzt, sollte das wissen, sonst wundert er sich über Vorderräder, die auf nasser Wiese oder im Schnee durchdrehen – trotz 4WD.

Als Vollhybrid nicht förderungsfähig: Der Grundpreis des Santa Fe mit Doppelherz liegt bei 51.450 Euro. ©Olaf Itrich / AUTO BILD



Die Prime-Ausstattung unseres Testwagens (die zweithöchste) umfasstund Totwinkel-Monitor. Mit Letzterem lassen sich Radwege besser einsehen als mit den Außenspiegeln. Wir haben ihn auch gern in engen Tiefgaragen zweckentfremdet: Einfach Blinker auf der Seite des Hindernisses setzen, und der karosseriegefährdende Poller erscheint auf dem kleinen runden Bildschirm im Cockpit, der zeitweilig den Platz des Drehzahlmessers einnimmt. Leider ist dieser Hybrid. Der Testverbrauch vongeht zwar in Ordnung, aber sparsam ist er vor allem in der Stadt; Autobahnhatz versaut schnell den Verbrauchsschnitt. Und im April kommt ein, der abzüglich derungefähr das Gleiche kosten wird. Ohne Idealismus geht's nicht bei diesem Selbstlade-Hybrid.