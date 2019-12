Hyundai Tucson: Gebrauchtwagen-Test

So ein Hyundai Tucson begeistert mit unaufgeregter Verlässlichkeit. Und hat (meist) Restgarantie! Hier kommt der Gebrauchtwagen-Test.

W er macht denn so was? Der Chromgrill unseres Test-Tucson wurde schwarz übergepinselt, die Rückleuchten sind durch zwielichtige Tuning-Exemplare in matter Ausführung ersetzt, und der serienmäßige Endschalldämpfer ist mit Akrapovic-Aufklebern versehen. Wir werden misstrauisch, schnüffeln aufmerksam durch den Motorraum und finden tatsächlich ein verräterisches Modul der Firma RaceChip. Das ist zwar nicht angeschlossen. Doch die Vermutung liegt nahe, dass der frühere Halter, dem schon der kreuzbrave Auftritt des Tucson missfiel, auch bei der Motorleistung nachgeholfen hat. Eigentlich hätte dieser Hyundai noch ein sattes Jahr Werksgarantie. Doch der freundliche Hyundai-Händler bestätigt: Bei elektronischer Manipulation des Motors erlischt die Garantie sofort!

Die feine Automatik kommt nur beim Zweiliter-Diesel zum Einsatz

2.0 CRDi mit solider Steuerkette. Unser Modell war leider chipgetunt. Fatal: Die Fünfjahresgarantie ist daher futsch. Technische Daten Motor Vierzylinder/vorn quer Ventile/Nockenwellen 4/2 Hubraum 1995 cm³ Leistung 136 kW (185 PS) bei 4000/min Drehmoment 400 Nm bei 1750/min Höchstgeschw. 201 km/h 0–100 km/h 9,5 s Tank/Kraftstoff 62 l/Diesel Getriebe/Antrieb Sechsstufenautomatik/Allrad L/B/H 4475/1850/1645 mm Kofferraumvolumen 513-1503 l Leergewicht/Zuladung 1741/509 kg Möglicherweise störte sich der leistungshungrige Vorbesitzer an der Tatsache, dass sich der 185-PS-Topdiesel kaum von der 136 PS starken Variante des 2.0 CRDi absetzen kann. Bei der Testfahrt mit unserem Gebrauchten bestätigen sich auf jeden Fall die Erfahrungen aus dem Dauertest : Der Selbstzünder geht sehr harmonisch ans Werk, ist ziemlich gut gedämmt und passt damit optimal zum komfortabel abgestimmten Tucson . Was Käufer wissen sollten: Die feine Automatik (sechs Stufen, ab Mitte 2018 acht Stufen) kommt nur beim Zweiliter-Diesel zum Einsatz. Die kleineren Selbstzünder und die Benziner besitzen optional ein Doppelkupplungsgetriebe mit sieben Gängen, das deutlich ruppiger ans Werk geht. Der Handschalter ist auf jeden Fall die bessere Alternative. Einige Besitzer beschwerten sich hier zwar über Getriebeschäden. Doch auch jetzt noch schützt in diesen seltenen Fällen die lange Garantiezeit.

Die Reparatur von Unfallschäden kann länger dauern