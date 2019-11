M

an kann es Crossover oder Kleinwagen-SUV nennen. So ein Modell ist der 4,04 Meter lange Hyundai Venue, der 2020 zunächst in den USA startet und in einer Klasse mit dem VW T-Cross spielt. Die beiden eint der stämmige Auftritt, gute Platzverhältnisse, moderne Technik und dass sie nicht einmal optional mit Allradantrieb erhältlich sind. Aber der Venue ist viel günstiger:, für den VW T-Cross sind mindestens 18.700 Euro fällig.