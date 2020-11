D

Black Friday-Deals am 26.11. Aukey DR01 Preis: 54,99 Euro Angebotspreis*: 43,99 Euro Amazon Echo Auto Preis: 58,48 Euro Angebotspreis*: 34,11 Euro CTEK MXS 5.0 Batterieladegerät Preis: 89,99 Euro Angebotspreis*: 47,55 Euro Garmin DriveSmart™ 65 Preis: 299,99 Euro Angebotspreis*: 187,99 Euro Dr. Wack P21S Felgenreiniger Preis: 16,56 Euro Angebotspreis*: 14,19 Euro Severin 12Volt-Kühlbox Preis: 129,90 Euro Angebotspreis*: 79,40 Euro Einhell Akku-Polier- und Schleifmaschine Preis: 98,07 Euro Angebotspreis*: 71,99 Euro *Stand: 26. November *Stand: 26. November

Ein auffälliges Merkmal am Heck ist die zweifarbige Schürze des Infiniti QX55. ©INFINITI Motor Company

ie Edelmarke von Nissan, Infiniti , hat den Nachfolger des FX vorgestellt. Das neue SUV-Coupé heißt QX55 und tritt ab Frühjahr 2021 gegen Konkurrenten wie Audi Q5 Sportback Mercedes GLC Coupé und BMW X4 an. Allerdings nicht bei uns, denn aus Europa hat sich die Marke 2019 zurückgezogen. Schade eigentlich, denn der neue QX55 macht einiges her.Von schräg vorn gesehen erinnert der neue Infiniti etwas an einen Audi. Das liegt nicht nur an der Grundform, sondern auch dem prominenten, trapezförmigen Grill mit breiter Chromeinfassung. Das Grillgitter scheint aus demselben Material zu sein und wurde laut Infiniti von der japanischen Origamikunst inspiriert.Die Scheinwerfer und die stark ausgeformte Motorhaube übernimmt das Auto vom SUV-Bruder QX50 .An der Rückseite des SUV-Coupés findet sich ein recht großer Dachkantenspoiler, am hochbauenden Heck fallen zwei Details sofort ins Auge: die weit in den Kofferraumdeckel und in die Flanken reichenden LED-Rücklichter sowie die zweifarbige Schürze. Letztere nimmt die schmale, schwarze Plastikbeplankung an den Seiten des SUVs im oberen Teil auf. Der untere Bereich ist in Wagenfarbe lackiert und mit einem Diffusor sowie zwei eckigen Chromendrohren versehen.