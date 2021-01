Auch wenn das SUV nach wie vor ziemlich wuchtig ist, lässt das neue, eckigere Design das Auto etwas schlanker wirken. Motorhaube und Kabine sind länger gezeichnet als beim Vorgänger, allein das wirkt dynamischer. Der etwas niedrigere Grill wird von neuen, schmaleren LED-Scheinwerfern flankiert. Die Lufteinlässe der Schürze darunter sind noch größer als beim Vorgänger und ebenfalls eckiger gestaltet. An der Seite fällt vor allem die neue Zierleiste auf, die sich von den Seitenspiegeln über die Oberkanten der Fenster bis ans Heck erstreckt und schließlich den unteren Bereich der Heckscheibe einrahmt. Darunter finden sich neu gestaltete LED-Rücklichter, die auch deutlich schmaler sind. Die Endrohrblenden sind nun in die Schürze eingelassen.

Innen hebt sich der Grand Cherokee L deutlich vom Vorgänger ab. Das nun horizontal gestaltete Armaturenbrett mit dezenten, schmalen Lüftungsdüsen schmückt ein neues, bis zu 10,1 Zoll großes Zentraldisplay, das optisch den Übergang zur überarbeiteten Mittelkonsole schafft.. Neben der Möglichkeit das Handy per Induktion zu Laden, gibt es außerdem ganze zwölf USB-Anschlüsse im Auto. Die Fahrstufen werden im Grand Cherokee L nicht mehr über einen Wählhebel eingelegt, sondern dem Trend folgend per Drehschalter. Und auch von den analogen Instrumenten verabschiedet Jeep sich, stattdessen gibt es jetzt einen digitalen Tacho. Auf Wunsch fliegt sogar der gute alte Rückspiegel raus und wird durch eine digitale Version ersetzt.

Die Sitze von Fahrer und Beifahrer sind 16-fach verstellbar und können mit Belüftung und Massagefunktion ausgestattet werden. Auch die zweite Sitzreihe ist in den höheren Ausstattungen belüftet. Per Kamera im Dachhimmel lässt die sich übrigens überwachen, was vor allem für Eltern gedacht ist, die ihren Nachwuchs während der Fahrt im Auge behalten wollen. Unter den zahlreichen Assistenten sticht besonders einer hervor:Der Blick muss aber auf der Straße bleiben, damit man notfalls wieder übernehmen kann.