U nfälle oder Autopannen passieren schnell und sind eine teure Angelegenheit. Besonders ärgerlich ist es, wenn der Wagen nicht mehr fahrbereit ist und abgeschleppt werden muss. Dann werden nämlich auch noch die Abschleppkosten fällig – allerdings nicht immer. Denn in einigen Fällen zahlt die Kfz-Versicherung die Abschleppkosten. Dafür müssen allerdings ein paar Voraussetzungen erfüllt sein.

Ist ein Unfall passiert, zahlt die Haftpflichtversicherung des Verursachers die Abschleppkosten. Aber nur wenn Sie keine Mitschuld tragen (AG Coburg, Az.: 15 C 466/17). Trotzdem sind die Geschädigten in der Pflicht, die Kosten gering zu halten. Es ist allerdings nicht erforderlich, Marktforschung zu betreiben, um den günstigsten Abschleppdienst zu finden. Die Kosten sollten aber im ortsüblichen Rahmen liegen.Für den Unfallverursacher übernimmt die Kfz-Versicherung die Abschleppkosten nur, wenn er eine Teil - oder Vollkasko-Versicherung abgeschlossen hat. Auch hier gilt: Die Kosten sind möglichst gering zu halten.Ob die Kfz-Versicherung bei einer Panne den Abschleppdienst bezahlt, hängt vom gewählten Tarif ab. In der Regel ist dafür ein sogenannter Schutzbrief erforderlich, der zur Versicherungspolice hinzugebucht werden kann.Auch wenn Freunde oder Familienmitglieder das Abschleppen nach einem Unfall übernehmen, gibt es dafür Geld von der Kfz-Versicherung. Vorausgesetzt man trägt keine Mitschuld oder hat eine Kaskoversicherung. Als Entschädigung gibt es in der Regel die Hälfte des ortsüblichen Abschlepp-Tarifs.