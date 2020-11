T

Kfz-Versicherung: Top-Tarife für E-Autos und Benziner BMW i3 (120 Ah, 170 PS) vs. BMW 118 (140 PS) BMW i3 (120 Ah, 170 PS): 1. HUK24 Classic 688,66 Euro 2. HUK24 Classic Kasko Plus 714,63 Euro 3. HUK Classic 757,87 Euro 4. Condor 773,14 Euro 5. HUK Classic Kasko Plus 785,79 Euro – Top 5 Tarife Durchschnitt 744,02 Euro – Teuerster Tarif 2397,34 Euro BMW 118 (140 PS): 1. R+V24 Komfort 1032,35 Euro 2. R+V24 Premium 1079,92 Euro 3. HUK24 Classic 1152,18 Euro 4. AXA freie Werkstattwahl 1182,26 Euro 5. Cosmos-Direkt Basis-Schutz 1183,24 Euro – Top 5 Tarife Durchschnitt 1125,99 Euro – Teuerster Tarif 3020,30 Euro

Familie mit jungem Fahrer, Hamburg Zentrum: Fahrer 50 und 21 Jahre, PLZ 20095; 18.000 km/Jahr – Vollkasko mit 300 und 150 Euro Selbstbet., SF 15/15 – Mindestleistungen: Tarife mit Mallorcapolice, freier Werkstattwahl und Schutz bei grober Fahrlässigkeit

VW e-Golf 7 (135 PS) vs. VW Golf 8 1.5 TSI (130 PS) VW E-Golf 7 (135 PS): 1. HUK24 Classic 305,46 Euro 2. HUK24 Classic Kasko Plus

318,63 Euro 3. Verti Klassik 333,60 Euro 4. HUK Classic 334,87 Euro 5. HUK Classic Kasko Plus 349,03 Euro – Top 5 Tarife Durchschnitt 328,32 Euro – Teuerster Tarif 933,77 Euro VW Golf 8 1.5 TSI (130 PS) : 1. R+V24 Komfort 425,83 Euro 2. Verti Klassik 432,80 Euro 3. HUK24 Classic434,36 Euro 4. Nexible All-in-one Autoversicherung 436,44 Euro 5. R+V24 Premium 445,13 Euro – Top 5 Tarife Durchschnitt 434,91 Euro – Teuerster Tarif 1014,48 Euro

Rentner, Hamburg Zentrum: Fahrer 70 Jahre, PLZ 20095; 10.000 km/Jahr; Vollkasko mit 300 und 150 Euro Selbstbet., SF 30/30 – Mindestleistungen: Tarife mit Mallorcapolice, freier Werkstattwahl und Schutz bei grober Fahrlässigkeit

Smart EQ Fortwo (82 PS) vs. Smart Fortwo 1.0 Cabrio (70 PS) Smart EQ Fortwo (82 PS): 1. HUK24 Classic 223,58 Euro 2. HUK24 Classic Kasko Plus 230,27 Euro 3. HUK Classic 247,42 Euro 4. HUK Classic Kasko Plus 254,61 Euro 5. Verti Klassik 260,80 Euro – Top 5 Tarife Durchschnitt 243,34 Euro – Teuerster Tarif 683,00 Euro Smart Fortwo 1.0 Cabrio (70 PS): 1. R+V24 Komfort 256,28 Euro 2. Verti Klassik 258,00 Euro 3. HUK24 Classic 263,64 Euro 4. CosmosDirekt Basis-Schutz 266,93 Euro 4. R+V24 Premium 267,57 Euro – Top 5 Tarife Durchschnitt 262,48 Euro – Teuerster Tarif 618,04 Euro

Single, Hamburg Zentrum: Fahrer 30 Jahre, PLZ 20095; 6000 km/Jahr – Vollkasko mit 300 und 150 Euro Selbstbet., SF 10/10 – Mindestleistungen: Tarife mit Mallorcapolice, freier Werkstattwahl und Schutz bei grober Fahrlässigkeit

Renault Zoe (69 PS) vs. Renault Clio 1.0 (65 PS) Renault Zoe (69 PS): 1. HUK24 Classic 596,33 Euro 2. HUK24 Classic Kasko Plus 617,28 Euro 3. CosmosDirekt Basis-Schutz 637,37 Euro 4. Condor 654,24 Euro 5. HUK Classic 657,46 Euro – Top 5 Tarife Durchschnitt 632,54 Euro – Teuerster Tarif 2028,05 Euro Renault Clio 1.0 (65 PS): 1. R+V24 Komfort 798,01 Euro 2. CosmosDirekt Basis-Schutz 798,02 Euro 3. R+V24 Premium 834,08 Euro 4. CosmosDirekt Comfort-Schutz 865,12 Euro 5. DA Direkt Mein Tarif Basis (freie Werkstattwahl) 901,90 Euro – Top 5 Tarife Durchschnitt 839,43 Euro – Teuerster Tarif 2307,00 Euro

Familie mit jungem Fahrer, Hamburg-Wandsbek: Fahrer 50 und 21 Jahre, PLZ 22359; 18.000 km/Jahr – Vollkasko mit 300 und 150 Euro Selbstbet., SF 15/15 – Mindestleistungen: Tarife mit Mallorcapolice, freier Werkstattwahl und Schutz bei grober Fahrlässigkeit





Opel Corsa-e (136 PS) vs. Opel Corsa 1.2 (100 PS) Opel Corsa-F Electric (136 PS): 1. HUK24 Classic 337,68 Euro 2. HUK24 Classic Kasko Plus 352,31 Euro 3. HUK Classic3 370,12 Euro 4. Condor 372,40 Euro 5. HUK Classic Kasko Plus 385,86 Euro – Top 5 Tarife Durchschnitt 363,67 Euro – Teuerster Tarif 1034,59 Euro Opel Corsa-F 1.2 (100 PS): 1. R+V24 Komfort 417,10 Euro 2. Nexible All-in-one Autoversicherung 434,28 Euro 3. R+V24 Premium 435,85 Euro 4. HUK24 Classic 448,42 Euro 5. HUK24 Classic Kasko Plus 468,56 Euro – Top 5 Tarife Durchschnitt 440,84 Euro – Teuerster Tarif 1040,94 Euro

Rentner, Hamburg-Wandsbek: Fahrer 70 Jahre, PLZ 22359; 10.000 km/Jahr; Vollkasko mit 300 und 150 Euro Selbstbet., SF 30/30 – Mindestleistungen: Tarife mit Mallorcapolice, freier Werkstattwahl und Schutz bei grober Fahrlässigkeit Porsche Taycan 4S (435 PS) vs. Porsche Panamera ST 4 3.0 (330 PS) Porsche Taycan 4S (435 PS): 1. HUK24 Classic 693,52 Euro 2. Condor 722,11 Euro 3. HUK24 Classic Kasko Plus 730,14 Euro 4. HUK Classic 755,03 Euro 5. Kravag Allgemeine

771,05 Euro – Top 5 Tarife Durchschnitt 734,37 Euro – Teuerster Tarif 1954,10 Euro Porsche Panamera ST 4 3.0 (330 PS): 1. Friday Original 974,64 Euro 2. R+V24 Komfort 975,25 Euro 3. Friday Zahl-pro-Kilometer 989,28 Euro 4. R+V24 Premium 1021,84 Euro 5. HUK24 Classic 1022,41 Euro – Top 5 Tarife Durchschnitt 996,68 Euro – Teuerster Tarif 2.257,96 Euro

Single, Hamburg-Wandsbek: Fahrer 30 Jahre, PLZ 22359; 6000 km/Jahr – Vollkasko mit 300 und 150 Euro Selbstbet., SF 15/15 – Mindestleistungen: Tarife mit Mallorcapolice, freier Werkstattwahl und Schutz bei grober Fahrlässigkeit





eureres Auto,. Diese Faustformel gilt im Allgemeinen, wenn für ein Fahrzeug ein Kaskoschutz gesucht wird.Das Vergleichsportalanalysiertein Deutschland (ausgewertet wurden auch Tarife, die nicht über Verivox abschließbar sind) und fand dabei heraus: Diein der Anschaffung teurerewaren bei allen untersuchten Modellfällen– und zwar zwischen 7 und 34 Prozent. Das müsse nicht immer so ausfallen, zeige aber eine Tendenz, so die Experten (Stichtag 30. November: So kündigen Sie die Kfz-Versicherung richtig ).Als Modellfälle wurdegebildet, die von drei unterschiedlichen Besitzern (Single, Familie oder Rentner) an zwei unterschiedlichen Orten (Hamburg-Zentrum und Hamburg-Wandsbek) gefahren werden: •(alle Ergebnisse siehe unten). Dabei waren zum Beispiel bei der BMW-Paarung sämtliche Top-5-Angebote für den i3 (120 Ah, 170 PS ) deutlich günstiger als die für den 1er (140 PS). Im Vergleich der beiden günstigsten Verträge lag die"Das Ergebnis überrascht in zweifacher Hinsicht: Erstens-Modelle. Dann wäre, weil diesind. Außerdem waren bei einer Stichprobe im Jahr– damals um sechs Prozent", sagt Verivox-Geschäftsführer Wolfgang Schütz. Der Grund für das gute Abschneiden derliegt an ihrer. Die Einordnung resultiert jeweils aus denfür ein Modell. Schütz: "Die Versicherer haben die Elektroautos vor einigen Jahren vermutlich wegen der hohen Verkaufspreise vorsichtig eingestuft.." Dabei dürften die geringeren Unfallzahlen zum einen in, zum anderen aber auch in der mutmaßlichder Besitzer begründet sein.