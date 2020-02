lein, leicht, schnell. In Zeiten großer SUVs ist dienicht mehr oft gefragt, das Angebot ist rar. Doch wer suchet, der findet. Zum Beispiel bei Mazda . 1989 haben die Japaner denwiederbelebt, 30 Jahre später steht derwieder ganz allein da. Da wirkt das knallorange Jubiläumsmodell "30th Anniversary" wie ein Abgesang. Keine Sorge, nach dem Ausstieg von Fiat Barchetta, MG (T)F, Smart Roadster und Co ist der Mazdain seiner Nische.

Fahrmaschine: Der Subaru BRZ wurde als Sportler konstruiert und begeistert als dynamisches Spaßgerät.

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Subaru BRZ

Noch so ein Trendverweigerer ist der, der Zwilling des Toyota GT86. Auch er pfeift auf Turbolader, Quermotor und Doppelkupplung, wurde alskonstruiert: aufwendiger Handschaltung , Differenzialsperre, eine kleine Deko-Rückbank als Gepäckablage. Die BRZ-Insassen stört's nicht. Sie hocken tief auf gut ausgeformten Sitzen und genießen eine. Zwischen ihnen (wie auch im MX-5) ein Relikt aus der Zeit des handgemachten und eigenverantwortlichen Autofahrens: der Hebel der mechanischen Handbremse. Klassisch auch das Cockpit: klar gegliedert, intuitiv bedienbar,, dafür mit einem perfekt in den Händen liegenden, griffigen Lenkrad, über das man genussvoll an der angenehm leichtgängigen, direkt übersetzten undkurbelt. Ein Auto zum Selbstfahren.