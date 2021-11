Seit Jahren schafft es Kia , vor allem die europäische Konkurrenz aus dem Volkswagen-Konzern zu ärgern. Mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis und einer hohen Qualität haben die Koreaner einige schlagkräftige Argumente auf ihrer Seite. Das gilt nicht nur für die Modelle mit Verbrennungsmotoren, sondern auch für die Elektromobilität . Neben einigen Hybrid-Lösungen bietet Kia aktuell zwei E-Mobile an, den e-Soul sowie den e-Niro. Und mit seiner Länge von 4,38 Meter hat vor allem der e-Niro das Zeug dazu, eine breite Schicht an Interessenten anzusprechen. Das Basismodell des e-Niro verfügt über einen 100 kW starken Elektromotor Frontantrieb und ein Akkupaket mit einerund damit wirklich alle Alltagsfahrten. Ganz günstig ist der Einstieg in die E-Mobilität leider auch bei Kia nicht:. Wer sich diese hohe Investitionssumme sparen will, der kann den e-Niro auch einfach