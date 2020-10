Mazda MX-30 (2020): Test - erste Fahrt - SUV - Elektro - Info Mazda bringt sein erstes Elektroauto – wir sind es gefahren! Zur Videoseite

Parken mit PayByPhone

Denverkauft Mazda (abzüglich der) für knapp über. Spätestens hier dürfte es doch sogar bei Dieseljüngern und Benzinköpfen kribbeln. Mazda hat mit diesem Angebot allerdings Konkurrenz.bietet in dieser Liga denan. Den Kompakten gibt es aktuell sogar 150 kW bzw.stark (in dieser Leistungsvariante hier bei uns im Test) fürliefert das bewährte Klein-SUVdazu. Ihn gibt's als Elektro-Variante mitfür. Jetzt kribbelt es auch bei uns. Denn wir wollen wissen, wo es am meisten Saft und Kraft fürs Geld gibt. Sprich: Der erste Vergleich dersoll klären, wer besonders weit kommt, wer wie schnell ist und wer was am besten kann. Fest steht: Saubere SUVs sind sie alle.