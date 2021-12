Kia hat sich mit dem Soul schon vor Jahren festgelegt und will in Zukunft verstärkt auf Elektromobilität setzen. Mit dem Crossover EV6 präsentierten die Koreaner vor wenigen Monaten den neuesten Ansatz der E-Mobilität aus dem Hause Kia . Der EV6 ist auf der neuen Elektroplattform E-GMP entstanden und kann dank 800-Volt-Technik blitzschnell geladen werden. Je nach Version soll der Akku in 18 Minuten wieder zu 80 Prozent gefüllt sein. Um wirklich allen Kunden-Bedürfnissen gerecht zu werden, werden insgesamt vier Versionen des E-Crossover angeboten. Während das Einstiegsmodell über eine Leistung von 125 kW und eine maximale Reichweite von 394 Kilometer verfügt, will das 430 kW starke Allrad-Topmodell vor allem sportliche Piloten von den Vorzügen der E-Mobilität überzeugen. So unterschiedlich wie die Leistungsstufen sind auch die Startpreise der verschiedenen Varianten. Mindestens 44.990 Euro für den Basis-EV6 sollte man allerdings bereithalten oder einfach beim richtigen Anbieter kaufen.(Stand: 12. Dezember 2021). Die Umweltprämie ist hier schon eingerechnet.