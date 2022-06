Und da geht noch mehr! Der EV6 mit GT-Line und Allradantrieb, leistet 239 kW (325 PS) und schafft eine Reichweite von bis zu 506 Kilometern. Dafür müssen dann allerdings auch 60.890 Euro investiert werden. Dank eines attraktiven Leasing-Angebots, können Geschäftskunden die PS starke Variante deutlich günstiger fahren!



Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können Geschäftskunden den Kia EV6 GT-Line mit 239 kW (325 PS) aktuell für 395,62 Euro netto pro Monat leasen

( Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!) Wie bei den meisten Elektro-Leasingdeals kommt eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 6000 Euro hinzu. Dieser Betrag wird nach korrekter und fristgerechter Beantragung der Umweltprämie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erstattet.

THG-Prämie auch beim E-Auto-Leasing



( Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!) Der elektrische Kia EV6 ist außerdem für die THG-Prämie qualifiziert, denn die gilt auch bei Leasingfahrzeugen. Um einen dreistelligen Betrag im Jahr ganz einfach wiederzubekommen, muss der Halter dies lediglich beim Umweltbundesamt anmelden.

Zwei Jahre Kia EV6 GT-Line für 14.847 Euro fahren

Die günstigste Leasingrate gibt es bei einer Vertragslaufzeit von 60 Monaten und einem Freikilometerbetrag von 10.000 im Jahr. Wählt man diese Laufzeit, lässt sich der Freikilometerbetrag nicht anpassen. Jedoch sind auch Vertragslaufzeiten von 48 (470,31 Euro netto), 36 (509,64 Euro netto) und 24 Monaten (576,94 Euro netto) möglich. Und dann lassen sich die Freikilometer auf jeweils 15.000, 20.000, 25.000 und 30.000 Kilometer jährlich aufstocken.

Zu der monatlichen Leasingrate kommt eine Sonderzahlung in Höhe von 1000 Euro netto (1190 Euro brutto) hinzu. Diese beinhaltete die Überführungskosten sowie die Zulassungskosten. Im günstigsten Fall ergeben sich so Gesamtleasingkosten von 14.846,56 Euro netto (24 mal 576,94 Euro plus 1000 Euro).

Vattenfall-Wallboxen Vattenfall-Wallbox + Ökostrom Vattenfall-Ladepakete samt günstiger Wallboxen mit Hardware-Bonus: Charge Amps Halo™ ab 299 Euro Zum Angebot In Kooperation mit



Dafür erhalten Kunden den Kia EV6 GT-Line mit der Lackierung "Runway Rot Metallic". Außerdem kommt der elektrische Kia mit einer Wärmepumpe und dem Sound-Paket (Active-Sound-Design, Soundsystem mit 14 Lautsprechern). Zur Serienausstattung gehören unter anderem folgende Highlights: 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, beheizbares Multifunktionslenkrad, Dachkantenspoiler, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, gewölbter 12,3-Zoll-Display, Einparkhilfe vorne und hinten mit 360-Grad-Kamera, Head-up-Display, Sitzheizung vorne und hinten, Frontkollisionswarner sowie eine integrierte Smartphone-Ladestation.