Den leeren Akku in nur 18 Minuten wieder auf 80 Prozent aufladen? Das geht mit der 800-Volt-Technik im Kia EV6 . Diese praktische Eigenschaft teilt sich das Elektroauto mit dem Porsche Taycan . Mit einem Basispreis von 46.990 Euro ist der EV6 aber natürlich deutlich günstiger als der Taycan (ab 88.399 Euro).

Für weniger als 50.000 Euro bekommt man bei Kia also ein E-Auto mit einer 58-kWh-Batterie, die eine Reichweite von bis zu 394 Kilometern ermöglichen soll, 125 kW (169 PS) und Heckantrieb. Aktuell lässt sich der Kia EV6 auch günstig leasen!

Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) gibt es den Kia EV6 zurzeit ab 221,95 Euro netto im Leasing . Dafür kann der vollelektrische Südkoreaner 24 Monate jeweils 5000 Kilometer im Jahr gefahren werden. Da diese jährlichen Freikilometer den wenigsten Kunden reichen werden, können sie in 5000er-Schritten auf bis zu 30.000 Kilometer erhöht werden – natürlich gegen Aufpreis.

Auch an der Vertragslaufzeit lässt sich noch drehen: 36 (240,40 Euro netto), 48 (244,68 Euro netto) und 60 Monate (243,49 Euro netto) sind ebenfalls möglich.

Wie bei den meisten Elektro-Leasingdeals muss eine einmalige Sonderzahlung geleistet werden. Die beträgt sie in diesem Fall 4500 Euro. Dieser Betrag wird nach korrekter und fristgerechter Beantragung der Umweltprämie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erstattet.

Den Kia EV6 zwei Jahre lang für 6163 Euro fahren



Zusätzlich zur monatlichen Leasingrate werden Überführungskosten in Höhe von 836,13 Euro netto (995 Euro brutto) fällig. So ergeben sich im günstigsten Fall – exklusive Umweltprämie – Gesamtleasingkosten von 6162,93 Euro netto (24 mal 221,95 Euro plus 836,13 Euro).