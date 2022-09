Wie bei den meisten Elektro-Leasingdeals kommt eine einmalige Sonderzahlung hinzu. Da die Lieferzeit bei diesem Deal mit unverbindlichen zwölf Monaten angegeben ist, liegt der erste Teil der Sonderzahlung bei 4500 Euro netto. Dieser Betrag wird in diesem Fall an den Händler gezahlt und nach korrekter und fristgerechter Beantragung der Umweltprämie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erstattet.

Als Grund für eine weitere Sonderzahlung gibt Sparneuwagen bei diesem Angebot die THG-Prämie an: Die Kunden müssen zusätzlich 1500 Euro netto an den Leasinggeber zahlen. Der Anbieter weist darauf hin, dass dieser Betrag in Form der THG-Prämie wieder zurückgeholt werden kann. (THG-Quote: Das sind die Anbieter mit der höchsten Prämie!)

Zusätzlich zur monatlichen Leasingrate werden einmalig zu zahlende Überführungskosten in Höhe von 995 Euro fällig. So ergeben sich im günstigsten Fall – exklusive Umwelt- und THG-Prämie – Gesamtleasingkosten von 7355 Euro brutto (24 mal 265 Euro plus 995 Euro). In der monatlichen Leasingrate ist die Kfz-Steuer bereits enthalten.