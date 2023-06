Wie beim kleineren EV6 setzt Kia auf 800-Volt-Technik, die vor allem höhere Ladeleistungen ermöglicht. Wie stark der Neuner an der Steckdose saugt, ist noch nicht bekannt, doch soll er in 15 Minuten Strom für 239 Kilometer nachladen können. Bei einem Normverbrauch von 21 Kilowattstunden pro 100 Kilometer wären das rund 50 kWh, also eine Ladeleistung von gut 200 kW.