Der Kia repräsentiert mit seinen zwei 10,25-Zoll-Schirmen ganz die schöne neue Autowelt. Zwar übernimmt er nicht das ladefreudige 800-Volt-Bordnetz des teureren EV6 , aber anders als sein Vorgänger bringt er jetzt einen dreiphasigen Bordlader fürs Wechselstrom-Laden mit, lädt also viel flotter an der Wallbox.

Der Niro wirkt aus der Perspektive der vorn Sitzenden durchaus großzügig. Hinten wird schnell offenbar, welche Nachteile das Umstricken eines Verbrenners auf Elektro bergen kann. Die Fondpassagiere sitzen arg nah am Fahrzeugboden. Das Resultat ist eine Sitzposition mit froschig angewinkelten Beinen.

Im Slalom ist der kompakte, nicht sonderlich hoch bauende Kia erwartungsgemäß das leichtfüßigste Auto. Allerdings wirkt die Lenkung playstationartig leicht und synthetisch, sodass sie dem Fahrer wenig Gefühl dafür vermittelt, was das Auto macht. Die Feder-Dämpfer-Kombi wurde offenbar vom Verbrenner übernommen und spricht wegen des erhöhten Gewichts besser an.

Der Skoda profitiert in zweifacher Hinsicht davon, dass er von vornherein als Elektroauto ausgelegt wurde: Die Raumökonomie erreicht fast Van-Niveau. Und beim Fahren verleihen ihm der tiefe Schwerpunkt und sein Heckantrieb (!) ein besonders agiles Kurvenverhalten, auch wenn das ESP früh eingreift. Leider wirkt er auf schlechten Wegen zittrig, knarzt und knistert leicht. Und auf Kopfsteinpflaster klötern alle Simply-Clever-Nettigkeiten wie der in der Tür versteckte Regenschirm oder die Ladekabeltasche vor sich hin.

Ein Nachteil, den der Skoda mit vielen Stromern teilt, ist das geringe Höchsttempo. In der Praxis sind es nur rund 160 km/h – im Fahrwasser hektisch bewegter Kleinlaster. Im Widerspruch zum Testwagenpreis stehen die Trommelbremsen hinten. Die Bremswege sind zwar konkurrenzfähig, angesichts der breiten Reifen hätten wir noch bessere erwartet.

Dass der Skoda dennoch auch in diesem Vergleich Punkte sammelt, liegt an seiner Ausgewogenheit. Beim Fahren erfreut er mit verstellbarer, angenehm direkter Sportlenkung ohne Antriebseinflüsse. Die Federung schluckt alles gut weg. Rollbewegungen über die Längsachse kennt er kaum. Der von uns gefahrene Sportline verfügt zudem über eine doppelte Akustikverglasung. Das Abrollen auf der Straße, Waschgeräusche beim Durchfahren von Pfützen – alles viel leiser als bei den beiden andern.

Der Skoda fühlt sich auch dank des Adaptivfahrwerks (das einzige in diesem Vergleich) eine ganze Klasse höherwertiger an als die Wettbewerber, was aber mit dem höchsten Preis zu entgelten ist – Testwagenpreis rund 57.000 Euro, über 6000 Euro teurer als der Kia-Testwagen.