ie AUTO BILD-Fotografen haben den neuen Kia Sorento während eines Fotoshootings abgelichtet –Die Fotos zeigen, dass die vierte Generation tatsächlich optische Anleihen beim US-Modell Telluride nimmt. Insgesamt wirkt der Sorento viel eckiger und auch der Tigernose-Grill verliert seine Rundungen. Das Design der Scheinwerfer ist nicht ganz so ausgefallen wie beim Achtsitzer Telluride. Sie behalten ihre Grundform, werden aber kürzer und gehen optisch in den Grill über. Entsprechende Zierleisten verstärken diesen Effekt noch. Im Vergleich zum Vorgänger ist auch die Frontschürze viel kantiger gezeichnet. Je zwei trapezförmige Einheiten links und rechts bilden beim neuen Sorento die Nebelscheinwerfer.

Am Heck sind die zweigeteilten, vertikalen Rücklichter besonders auffällig.

Ein auffälliges Element sind die vertikalen, zweigeteilten Rücklichter. Dieses Stilelement wird als optische Begrenzung der Heckschürze wieder aufgenommen: Hier befinden sich links und rechts schmale Schlitze. In die neue Schürze ist eine chromfarbene Spange eingelassen, die in einen angedeuteten Unterfahrschutz übergeht.bietet Kia den Sorento derzeit lediglich mit einem 2,2-Liter-Diesel und 200 PS Leistung an. Bei der neuen Generation dürften auch Benziner und Hybride zur Auswahl stehen. Und auch der Allradantrieb sollte gegen Aufpreis weiterhin zu haben sein. Die Premiere des neuen Kia Sorento findet auf dem Autosalon in Genf (5. bis 15. März 2020) statt.. Den aktuellen Kia Sorento gibt es ab 35.750 Euro ( Ersparnis bei carwow.de bis zu 11.910 Euro ).