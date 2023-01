Der Spring ist auch der Kleinste in dieser Aufzählung. Mit einer Länge von 3734 mm und einer Breite von 1770 mm, ist der Rumäne das perfekte SUV für die Stadt. Da reichen auch die 33 kW (44 PS). Optisch hat man bei der Basisausstattung die Wahl zwischen vier verschiedenen Lacken. Wählt man die Comfort-Plus-Variante, erhält man orangefarbene Applikationen beispielsweise an den Seitenspiegeln dazu. Im AUTO BILD-Test kommt der kleine Spring sehr gut weg! Nicht nur in preislicher Hinsicht gefällt er, er ist eins der Elektroautos, die beim Gewicht nicht ordentlich zugelegt haben. Da reichen wenig Leistung und ein kleiner Akku.