Freiheitsgefühle? Auch das kleinste aller Jeep-Modelle sieht nach großem Abenteuer aus. ©Olaf Itrich / AUTO BILD

Sehr erstaunlich, was die kleinen SUVs so alles draufhaben. Der Skoda Kamiq etwa glänzt mit erwachsenem Platzangebot und souveränem Fahrverhalten, der enger geschnittene Ford Puma punktet in Sachen Handling und Fahrspaß, der Kia e-Soul lässt E-Mobilität plötzlich alltagstauglich und bezahlbar werden. Natürlich bieten auch die anderen sieben Mini-SUVs ihre ganz speziellen Reize. So überrascht der Bestseller VW T-Roc mit innerer Größe und souveränem Fahrverhalten, lockt der Nissan Juke mit eigenwilligem Design und moderner Einrichtung. Der Citroën C3 Aircross bedient auf beste Weise den Wunsch nach Anderssein, der Suzuki Vitara Allgrip lässt ein bisschen Kraxel-Können aufblitzen. Und der Jeep Renegade stillt zumindest optisch die Lust auf Abenteuer und Freiheit. Beim SsangYong Tivoli geht die gefällige Optik eine reizvolle Verbindung mit dem Exotenstatus ein, während der Renault Captur sich modern und massentauglich zugleich zeigt.Absolut bemerkenswert, was sich auf rund 4,20 Meter SUV so alles darstellen und umsetzen lässt. Auch in dieser kleinen Klasse dürften viele Käufer das für sie passende Auto finden.