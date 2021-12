Weg von der Straße, rauf auf die Schiene. Das klingt vernünftig. Geht aber natürlich nicht ohne Einschränkungen. Statt in München einen Lkw direkt auf die große Reise nach Hamburg zu schicken, muss erst mal ein Transporter die Güter zum Bahnhof bringen – das ginge zum Glück mittlerweile elektrisch und sauber, denn was auf der "letzten Meile" klappt, gilt auch für die "first Mile"; kostet aber Zeit. Mit dem Zug geht es quer durch die Republik, an verschiedenen Stationen docken wieder saubere Transporter an und bringen die Waren zum Kunden – so das Ziel. Bedeutet aber konkret: Das Amazon-Paket kommt vielleicht nicht gleich am nächsten Tag an, sondern erst am übernächsten. Ist Warten für besseren Klimaschutz schlimm? Ja, werden viele sagen, denn wir haben uns sehr an schnelle, unkomplizierte Lieferungen gewöhnt. Nein, sage ich, wenn im Gegenzug das Auto nicht verteufelt wird. Das ist besser, als sich die Beine an einer Haltestelle in den Bauch zu stehen, wenn das Auto immer mehr zum tabu wird. Wenn man schon abwägen muss, was wichtiger ist, dann genießt das Auto den Vorrang vor dem Lieferverkehr.