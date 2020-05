Das Restwertleasing lohnt sich f├╝r Privatpersonen kaum.



Beim Autoleasing ist es sinnvoll, die laufenden Kosten von den einmalig anfallenden Kosten zu unterscheiden. Wiederkehrend ist die monatliche Rate, deren H├Âhe sich nach dem Modell, der vereinbarten Laufzeit und Laufleistung richtet. Der Leasingvertrag kann vom Kunden angepasst werden. M├Âglich sind Laufzeiten von nur 12 bis zu 60 Monaten, wobei 24 oder 36 Monate am g├Ąngigsten sind.Mehr- oder Minderkilometer k├Ânnen dann am Vertragsende ausgeglichen werden. Die andere Option ist das Restwertleasing, bei dem der Wertverlust des Fahrzeuges gesch├Ątzt wird und sich in der Leasingrate sowie einer Schlusszahlung niederschl├Ągt. Weil der Wertverlust lediglich prognostiziert wird und das Risiko beim Leasingnehmer liegt, ist von dieser Variante f├╝r Privatpersonen abzuraten.