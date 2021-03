Krowdrace 2021: Flat Track, Motorrad, Parchim — 11.03.2021

Krowdracing in Deutschland mit kultigen Flat-Track-Racern zum Anfassen

In den USA ziehen Flat-Track-Motorradrennen die Fans in Scharen an, seit 2019 gibt es das kultige "Krowdracing" auch in Deutschland. Was es spannend macht? Bike-Action ohne Brimborium!