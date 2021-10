D er Boom dauert an. Gebrauchte sich jenseits von VW California und Ford Nugget in der Nische umschauen. Dort finden sich kompakte Alternativen wie dieser betagte La er Boom dauert an. Gebrauchte Wohnmobile sind gefragter als je zuvor. Wer das Reiseabenteuer in der Preisliga bis 20.000 Euro durchkämmt, sollte. Dort finden sich kompakte Alternativen wie dieser betagte La Strada Siena vom Wohnmobilpark Nord im schleswig-holsteinischen Tornesch.

Der deutliche Preisaufschlag ist beim La Strada Siena gerechtfertigt

So fit wie dieser La Strada Siena sind nicht alle MB-100-D-Camper. Das ist er: Ein kompakter Oldtimer aus gutem Hause. Die Nobelausbauer von La Strada konstruierten Anfang der 90er auf Basis des Mercedes-Transporters MB 100 D das charmante Kompakt-Reisemobil Siena für ihre betuchte Kunden. Für rund 60.000 D-Mark erhielten diese ein nur 4,47 Meter kurzes Fahrzeug, das einen VW T4 um 18 Zentimeter Außenlänge unterbietet und unter seinem aerodynamisch gestalteten GFK-Hochdach eine Stehhöhe von immerhin 1,82 Metern offeriert. Das von uns besichtigte Exemplar sieht für sein Fahrzeugalter blechtechnisch richtig gut aus, was zusammen mit der Händlergewährleistung einen deutlichen Aufschlag gegenüber so manchem günstigeren Angebot rechtfertigt.

Stärken Schwächen Charmantes Oldie-Image Rostempfindliche Basis – Extrem robuste Antriebstechnik – Schwache Fahrleistungen – Kluger Grundriss – Ohne Auflastung geringe Zuladung – Gute Handlichkeit – Keine relevante Sicherheitsausstattung – Geringer Stellflächenbedarf – Hoher Lärmpegel während der Fahrt

Die Sitzgruppe wird zum 1,30 Meter breiten Doppelbett

Der Umbau der Sitzgruppe zum Doppelbett braucht ein paar Minuten. Das hat er: Viel mehr Raum, als man angesichts der Außenabmessungen erwarten würde. Tatsächlich baut der La Strada Siena kürzer als ein aktueller VW Golf Variant. Und trotzdem mangelt es zwei Reisenden an Bord an (fast) nichts. Hinter der spartanischen Mercedes-Fahrerkabine schließt sich eine Dinette an, die fürs gemütliche Beisammensein völlig ausreichend ist. Zur Nacht lässt sich die Sitzgruppe zu einem 1,30 Meter breiten und 1,90 Meter langen Doppelbett umbauen. Allerdings empfehlen wir aufgrund der vielen Einzelpolster dringend die Nutzung eines zusätzlichen Toppers. Zahlreiche Staufächer und Schränke nehmen Reiseutensilien auf. Das Wohnambiente an Bord ist durch die großen Isolierfenster und eine solide Schiebetür hell und luftig. Besonders clever ist das Fahrzeugheck ausgebaut. Dort befinden sich trotz der überschaubaren Fahrzeugbreite von nur 1,81 Metern nebeneinander auf der Fahrerseite das Badabteil sowie auf der Beifahrerseite die L-Küche mit Spülbecken, Zweiflammen-Gaskocher und kompaktem 45-Liter-Einbaukühlschrank.

Technische Daten Motorisierung Vierzylinder/vorn längs Leistung 55 kW (75 PS) bei 4000/min Hubraum 2399 ccm Drehmoment 137 Nm bei 2400/min Höchstgeschwindigkeit 128 km/h Getriebe/Antrieb Fünfgang manuell/Vorderradantrieb Tankinhalt/Kraftstoffsorte 70 l/Diesel Länge/Breite/Höhe 4472/1810/2390 mm Radstand/Bereifung 2450 mm/225/70 R 15 Leergew. fahrbereit/Zuladung (Testmobil) 2255/395 kg Anhängelast (gebremst/ungebremst) 1800/750 kg Material Wand/Dach/Boden Stahl-PE/GFK-PE/Stahl-PE Liegefläche Mitte L x B 1900 x 1300 mm Kühlschrank 45 l Herd 2 Flammen Bordbatterie 12 V/60 Ah Frisch-/Abwassertank 44/45 l Gasvorrat/Heizung 2x 5 kg/Truma E1800 Testverbrauch 11,0 Liter Diesel/100 km Grundpreis ca. 60.000 D-Mark

Extrem praktisch zum Durchlüften sind die Hecktüren: Geöffnet verhindern sie einen Feuchtigkeitsstau nach dem Duschen oder Kochen und sorgen außerdem dafür, dass die hinter der Küchenzeile verbaute Bordtechnik gut zugänglich ist. Der Möbelbau aus zwölf Millimeter dickem Pappelsperrholz mit Kunststoffkantenprofilen macht auch nach 30 Jahren noch was her. Alle Scharniere und Drucktaster funktionieren wie vorgesehen. Die im Zeitgeist der frühen 90er grau gebeizten Fronten zeigen teilweise deutliche Lackrisse und könnten eine Aufbereitung vertragen. Gleiches gilt für die Polsterstoffe: Nach 224.000 Kilometern und etlichen Urlauben hat sich das Gewebe an mehreren Stellen bereits aufgelöst.

An einem Neubezug führt mittelfristig kein Weg vorbei. Gut zu wissen ist in diesem Zusammenhang, dass La Strada ein Herz für seine alten Modelle hat. Es ergibt durchaus Sinn, bei der im hessischen Echzell ansässigen Firma nach Ersatzteilen und Tipps zu fragen!

Rustikales Fahrerlebnis ist im La Strada inklusive

Der 2,4 Liter große OM-616-Dieselmotor gilt in der Szene als unzerstörbar. So fährt er: Wie ein Oldie. Die MB-100-D-Konstruktion mit Doppelrohrrahmen und nicht selbsttragender Karosserie geht auf den DKW-F1000-Schnellaster aus den 60ern zurück. Zwar spendierte La Strada dem Siena serienmäßig eine Servolenkung und ein Fünfganggetriebe, doch der Rest füllt sich äußerst rustikal an. Vorne zwischen den Sitzen rumort der 2,4-Liter-Diesel mit 75 PS. Er verrichtet seine Arbeit so stoisch wie ein Kaltblüter, würde notfalls auch mit Salatöl bis ans Ende aller Verbrennertage laufen. Ab Tempo 100 erübrigt sich jede Gesprächsführung, da die Motorgeräusche dramatisch zunehmen. Aber wer will in einem MB 100 D in den Urlaub hetzen? Gelassenheit ab dem ersten Meter ist die richtige Haltung für glückliche Touren im Siena.

Fazit: Knappe Abmessungen, ein cleverer Grundriss, gute Ausbauqualität und ein nahezu unzerstörbarer Motor machen diesen La Strada interessant. Beim Fahrkomfort sollte man jedoch Oldtimermaßstäbe anlegen. Urteil: 3,5 von fünf Punkten.